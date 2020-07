Open Arms. Renzi, voteremo a favore del processo a Salvini. Replica, “tutto il governo”

AgenPress – “Noi voteremo a favore dell’ autorizzazione a procedere nei confronti Salvini”. Lo afferma il lader di Iv Matteo Renzi in Aula al Senato, dove si vota sulla richiesta di processo per la vicenda Open Arms.

“C’è un elefante nella stanza che è il rapporto tra magistratura e politica. Ma noi dobbiamo rispondere alla domanda non se Salvini ha commesso reati o no, o se fosse accompagnato da altri membri del governo. A questo risponde la magistratura. Ma se ci fu interesse pubblico. E per me l’interesse pubblico non c’è nel tenere un barcone lontano dalle coste”, ha aggiunto Renzi.

“Chiedete a Pd e M5s se ritengono normale attaccare gli avversari per via giudiziaria e non per via politica”, ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando in Senato. “Io i miei avversari politici, Monti, Fornero e gli altri, li ho combattuti politicamente”.

– “Se andrò a processo, ci andrò a testa alta. Se pensano di intimorire la Lega con un processo politico “alla Palamara” (“Salvini ha ragione ma va attaccato lo stesso”), si sbagliano di grosso. Quando tornerò al governo farò esattamente le stesse cose”.

“Se qualcuno merita processo è l’attuale governo: giudichino gli italiani se sia “colpevole” chi ha fermato gli scafisti o chi li asseconda con porti aperti, confini colabrodo, “profughi” col barboncino, clandestini che fuggono dalla quarantena e girano liberi!”.