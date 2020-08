Ponte Genova. Esito positivo per il collaudo statico. Cerimonia inaugurazione in diretta TV

AgenPress – Esito positivo per il collaudo statico del nuovo Ponte Genova San Giorgio. Anas (Gruppo Fs Italiane), dopo aver analizzato i risultati delle prove di carico effettuate sulla struttura, ha rilasciato il certificato di collaudo. Nell’agosto 2019 Anas ha ricevuto l’incarico dal Commissario straordinario per la ricostruzione Marco Bucci di occuparsi sia del collaudo statico sia di quello tecnico-amministrativo del nuovo Ponte di Genova. Le operazioni di collaudo statico sono state affidate ad Anas che ha messo in campo un team di suoi tecnici guidati dall’ingegnere Achille Devitofranceschi.

Anas si sta occupando anche della verifica di agibilità del Ponte, propedeutica all’apertura al traffico. Le operazioni relative a quest’ultimo e decisivo step sono coordinate dall’Ing. Marcello De Marco, responsabile del Centro sperimentale Anas di Cesano. La verifica di agibilità, una volta ottenute tutte le dichiarazioni di conformità, e a esito positivo dei due collaudi, statico e tecnico amministrativo, sarà rilasciata nei prossimi giorni in vista dell’apertura al traffico.

La cerimonia di inaugurazione del ponte “Genova San Giorgio” (ex ponte Morandi), alla presenza del Presidente Mattarella e delle più alte cariche istituzionali, sarà trasmessa domani, lunedì 3 agosto, su Rai1 in diretta dalle 18.15, a cura del Tg1, con il commento e la telecronaca delle celebrazioni di Filippo Gaudenzi e Nadia Zicoschi con Stefania Battistini e Giuseppe La Venia. La regia è affidata a Stefano Brasile