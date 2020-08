Migranti. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Comprensibile lo sfogo del Governatore Musumeci”

AgenPress – “In una intervista a Libero, sul tema migranti, il Governatore delle Sicilia Musumeci ha dichiarato che ” Conte e l’ UE ci hanno tradito”. Ha parlato di ” Delitto di Stato ” e di ” Emergenza sociale”, condannando il buonismo di bassa lega. Le dure parole di Musumeci sono comprensibili conoscendo quanto egli ami la Sicilia . La situazione sotto il profilo migratorio è allo stremo e tutto questo potrebbe avere, se non risolto a tempo, conseguenze sanitarie. E’ evidente che l’ attuale è solo la punta di un iceberg mai affrontato che riguarda principalmente i rapporti con i Paese dell’ altra sponda del Mediterraneo. Tuttavia, in attesa di trattati e sviluppi diplomatici è evidente che la Sicilia non è in grado da sola di sobbarcarsi tutto il peso. Questo non deve meravigliare più di tanto e rientra nel tradizionale disinteresse verso la Sicilia e la sua gente”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò