Coronavirus. Salvini. Governo ha mentito agli italiani. A noi divieti, mentre fanno sbarcare 15.000 balordi

AgenPress – “Fortunatamente l’emergenza è alle spalle. L’Italia ha bisogno di lavorare, di amare, di incontrarsi. I bambini a scuola hanno bisogno di riabbracciarsi. C’è un governo che ha mentito all’Italia. In altri paesi si sarebbero dimessi. Cercano di governare con la paura e la chiusura. Noi invece vogliamo vivere”.

Lo ha detto Matteo Salvini a Viareggio (Lucca) per la campagna elettorale delle regionali rispondendo alla domanda dei giornalisti su un possibile nuovo lockdown a settembre.

“A luglio dell’anno scorso facendo rispettare le leggi sbarcarono in Italia non più di mille persone, a luglio di quest’anno da mille sono diventati 7000. Questo è un problema economico e sociale: a noi chiedono il distanziamento sociale, le mascherine, i banchi con le rotelle, in chiesa non ci fanno scambiare neanche il segno di pace, e intanto hanno fatto sbarcare 15mila balordi in Italia che vanno in giro per l’Italia, fanno quello che vogliono. Il vostro voto alle regionali per la Lega servirà a rafforzarci in Parlamento anche su temi come questi”.

Riguardo alla scandalo di 5 deputati che hanno fatto richiesta delle 6000 euro, in quanto titolari di partita Iva Salvini replica che è “una vergogna. Che un decreto del governo lo permetta è una vergogna. Che l’Inps (che non ha ancora pagato la cassa integrazione a migliaia di lavoratori) abbia dato quei soldi è una vergogna. In qualunque Paese al mondo, tutti costoro si dimetterebbero”.