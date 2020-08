AgenPress. “Nel caso in cui fosse vero che questi 5 fantomatici parlamentari hanno richiesto il Bonus Covid ed ottenuto, si palesassero quanto prima, perchè in un momento così delicato dove le energie andrebbero impiegate tutte per far ripartire il Paese, questa caccia alle streghe è devastante per tutti. Quindi si facciano i nomi, senza perdere altro tempo.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).