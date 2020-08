Meloni: “Il Fatto Quotidiano dice che racconto frottole”

AgenPress. Oggi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo nel quale sostiene che racconto frottole citando come fonte i dati di Pagella Politica, un sito nel quale gente del tutto incompetente giudica le dichiarazioni dei politici, di qualsiasi natura: geopolitica, macroeconomia, sanità, fisco, astrofisica.

E non lo fanno di volta in volta con un esperto di quella materia, no, lo fanno loro, convinti che basti essere volenterosi attivisti di sinistra per essere onniscienti. E infatti prendono delle toppe clamorose e fanno sistematicamente delle figure barbine. Più volte Fratelli d’Italia li ha ridicolizzati.

Ma oggi su il Fatto Quotidiano raggiungiamo vette di faziosità ancora inesplorate: di recente Pagella Politica ha giudicato come non corretta la mia affermazione secondo la quale la proroga delle concessioni aeroportuali inserita nel decreto Rilancio è un regalo da un miliardo ad Aeroporti di Roma in mano ai Benetton. Ma lo sapete chi ha riportato questo dato (avvalendosi di esperti veri)? Proprio il Fatto Quotidiano! Avete capito, sì, come funziona? Il Fatto Quotidiano riporta un dato (giusto), io lo cito, Pagella Politica dice che è sbagliato, e poi il Fatto Quotidiano pubblica un articolo per dire che Pagella Politica dimostra che dico fesserie.

Tutto questo sarebbe esilarante se fosse frutto solo di cialtroneria, purtroppo la cosa è molto più grave: è un sistema di censura che si avvale di realtà politicizzate e giornali schierati per screditare gli avversari politici e giustificare la deriva liberticida in atto. Ma noi non ci facciamo intimidire da questa gente e continueremo a raccontare la verità nonostante i continui attacchi.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.