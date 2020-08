District Seven al fianco di Acmid. Sbai: “Lo sport è un surplus nella difesa delle donne”

AgenPress. “Lo sport è un veicolo di informazione e sensibilizzazione molto efficace. Motivo per cui ringrazio la District Seven, neonata Società di calcio a 5, che ha deciso di affiancarsi a noi e sostenerci nella lotta per la difesa delle donne e dei loro diritti”.

Così in una nota la giornalista Souad Sbai, Presidente di Acmid Onlus, ha dato notizia della collaborazione con il club sportivo.

“Mi hanno colpito la voglia di fare bene di questi ragazzi e la loro particolare dedizione allo sport che amano, valori attraverso i quali è più semplice veicolare le battaglie di Acmid a tutela delle donne”, ha proseguito.

“A questi giovani atleti, che debutteranno nel campionato di Serie D, il profondo augurio da parte dell’Associazione per una stagione piena di successi – ha concluso Sbai –. Acmid-Donna Onlus farà il tifo per voi: Forza District Seven!”