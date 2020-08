Morte Viviana Parisi. Il marito lancia un appello. “Aiutatemi a trovare Gioele”

AgenPress – “Chiunque abbia visto qualcosa dopo l’incidente, nelle campagne, si faccia avanti, chiami la polizia. Io amo mio figlio e lo voglio trovare”. È l’appello lanciato da Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto mentre era con la madre, Viviana Parisi, dj di 43 anni trovata morta nelle campagne di Caronia nei pressi dell’autostrada A 20 Messina Palermo.

Per l’undicesimo giorno consecutivo circa 70 persone tra vigili del fuoco, polizia, protezione civile, carabinieri e guardia di finanza stanno battendo la campagne di Caronia dove è stato trovato il corpo senza vita della donna. Le ricerche, dopo alcuni video che attesterebbero la presenza del bimbo con la madre a Caronia, si stanno concentrando nei luoghi vicini al ritrovamento per spingersi fino a dove, secondo i soccorritori, un bimbo di 4 anni impaurito poteva arrivare in una fitta boscaglia. I ricercatori stanno decespugliando gran parte del territorio per agevolare le ricerche e stanno utilizzando cani molecolari e per la ricerca di persone morte e droni.

I ricercatori stanno decespugliando gran parte del territorio per agevolare le ricerche e stanno utilizzando cani molecolari per la ricerca di persone morte e droni. Intanto la procura di Patti ieri pomeriggio ha fatto eseguire nella zona dove è stato trovato il corpo di Viviana Parisi un sopralluogo da un suo nuovo consulente. “È un geologo forense – ha affermato il procuratore Angelo Cavallo – specializzato nella ricerca di corpi sottoterra, proviamo anche questa carta. Vediamo se riusciamo a delimitare qualche zona”.

“Dal video di Sant’Agata di Militello – spiega Cavallo – si capisce che Gioele era vivo: si vede la faccia e si vede che è vivo. L’immagine è chiara. E questo rende più fondata l’ipotesi che nell’incidente stradale il bambino fosse con la madre. Parliamo di ipotesi perché c’è un ‘buco’ di 10 minuti”.