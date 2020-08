M5S: Bergamini (FI), Pd era Bibbiano ora è Bibbia per grillini

AgenPress. “Solo un anno fa i 5stelle definivano il Pd come il Partito di Bibbiano. Adesso il Pd è il nuovo verbo, la nuova Bibbia. Su Wikipedia alla voce trasformismo metteranno una foto di Beppe Grillo e dei suoi. Ci hanno massacrato per un’alleanza con il Pd di Renzi che non abbiamo mai fatto e ora che ci governano insieme, i veri esecutori del Patto del Nazareno sono loro.

Visti i precedenti possiamo essere certi che se vincesse il Sì al referendum, faranno ciò che hanno fatto finora: togliere rappresentanza alle opposizioni e aumentare a dismisura le uniche cose che gli interessano: il loro potere e le loro poltrone. Votare NO ad un referendum su cui le televisioni stanno tacendo vuol dire difendere la democrazia da chi vuole modificare la Costituzione solo per perpetuare i propri interessi.

Il lockdown, l’esclusione del Parlamento e dei cittadini dal dibattito pubblico, è solo l’antipasto di ciò che avverrà se vincesse il Sì. Questa riforma taglia le gambe alla democrazia e di certo non taglia le poltrone di chi è e sarà al governo”.

Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.