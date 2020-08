Codici: chiusura delle discoteche giusta ma tardiva

AgenPress. Una decisione obbligata. È il giudizio espresso dall’associazione Codici in merito allo stop a discoteche e sale da ballo imposto dal Governo, che ancora una volta, però, si distingue per un intervento lento e confuso.

“Siamo favorevoli all’ordinanza – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – non si poteva fare diversamente, visto il comportamento di alcuni gestori, che hanno fatto veramente poco o nulla per evitare gli assembramenti. Anche per questo riteniamo che sia stato un errore riaprire le discoteche e le sale da ballo, perché non c’erano le condizioni per questa sorta di ritorno alla normalità.

Il Governo continua a procedere senza una pianificazione. C’è bisogno di una visione di insieme ed a lungo termine, non di provvedimenti spot che spesso si rivelano come la classica toppa, come nel caso della chiusura delle discoteche, decisa dopo Ferragosto.

I tamponi negli aeroporti per chi rientra sono caratterizzati da poca chiarezza e tanti ritardi, la riapertura delle scuole è ancora un mistero. Così facendo si crea soltanto confusione e di conseguenza aumenta il rischio di una seconda ondata, che ora torna a spaventare considerando anche quanto succede all’estero”.