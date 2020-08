Fapi: “Chiediamo controlli rigorosi su corretta applicazione disposizioni anticovid”

AgenPress. “Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori rischiano di abbassare le saracinesche a tempo indeterminato se dovesse prevalere, ancora, un clima di irresponsabilità generale, con la nefasta conseguenza di trascinare il Paese in una crisi economica senza precedenti”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto.

“Rivolgiamo – aggiunge il leader della Fapi – un forte appello al Governo affinché, di concerto con le regioni, assuma immediatamente tutte le iniziative necessarie volte ad una rigorosa applicazione delle disposizioni anticovid”.

“Urge, purtroppo, un clima di fermezza assoluta per scongiurare la possibilità di far precipitare il Paese in una nuova e drammatica situazione di emergenza sanitaria che ha già determinato tante vittime, ma anche per evitare di segnare irreversibilmente la tenuta sociale del Paese con il dilagare della disoccupazione e la crescita esponenziale del debito pubblico, qualora si dovesse giungere ad un nuovo lockdown”, conclude Sciotto.