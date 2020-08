Fase 3, Luigi Barone (Asi): Servono investimenti solidi al Sud e dialogo con il Nord

AgenPress. “Purtroppo non c’è scritto da nessuna parte che la crisi economica che stiamo a attraversando sia vietata per legge, possiamo mettere delle “toppe”, come vietare per un tempo determinato i licenziamenti, ma questo non si potrà fare ad oltranza. Troppe aziende, troppi commercianti, troppi negozianti hanno dovuto tirar giù le serrande senza la speranza di poterle riaprire.

In tutto ciò il Mezzogiorno che era riuscito in qualche modo a non vacillare, ha avuto accesso al credito, che di fatto è stato negato. È necessario che il Nord collabori con il Sud, servono investimenti in infrastrutture, alta velocità, ponte sullo stretto rete unica e fibra. Il Governo non fa altro che pensare alle regionali, facendo ogni giorno propaganda politica, quando le priorità sono ben altre!”

Lo dichiara Luigi Barone (Presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento e consigliere delegato della Ficei per le politiche del Mezzogiorno).