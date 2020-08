Meloni: “Solidarietà ai nostri uomini e donne in divisa, vittime della furia immigrazionista di chi ci governa”

AgenPress. Un governo che, non solo permette a chiunque di entrare illegalmente in Italia, ma non riesce nemmeno a gestire gli immigrati clandestini, soprattutto durante un’emergenza.

Troppe volte è stato impedito alle nostre Forze dell’Ordine di svolgere al meglio il loro lavoro, scaricando su di loro tutto il peso della gestione immigrazione, e troppe volte è stata messa a rischio la loro salute.

Solidarietà ai nostri uomini e donne in divisa, vittime della furia immigrazionista di chi ci governa.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia).