Lipari, primo caso di positivita al Covid-19

AgenPress. Primo positivo al Coronavirus , a Lipari , isola madre dell’arcipelago delle Eolie. La notizia l’ha annunciata il Sindaco, Marco Giorgianni, nella sua diretta facebook delle 18,00: ” si tratta di un ragazzo residente, messo in quarantena.

Di rientro da una vacanza, con altri amici, anch’essi positivi, ha fatto spontaneamente un accertamento in uno studio privato abilitato, dell’isola, ed è risultato positivo anch’egli.

Siamo stati immediatamente avvisati, intervenendo tempestivamente. Il giovane non ha avuto contatti con nessuno e si trova in quarantena, con i familiari. Per il viaggio fatto fino a Lipari sono attivati i dovuti controlli sul mezzo di navigazione impiegato. L’Usca, in collaborazione con i Carabinieri ha condotto l’indagine e tutte le persone con cui ha avuto contatti in questo percorso, sono state isolate e sottoposte a tampone” .

Peppe Paino