Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Condivido ordinanza Musumeci”

AgenPress. “Il governatore della Sicilia Musumeci ha emesso un’ordinanza in base alla quale da domani tutti i migranti presenti nei centri di accoglienza ed hot spot dovranno essere collocati fuori della regione. Inoltre, nell’ordinanza si dispone il divieto di transito di migranti ed approdo di battelli di soccorso incluse le ong.

Il Governatore sostiene che la Sicilia non può essere invasa mentre il governo non attua alcun respingimento. Condivido l’ordinanza che è figlia dell’esasperazione di una regione abbandonata a sè stessa e che da sola non può fare fronte a questa emergenza, senza correre rischi sanitari”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.