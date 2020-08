Usa. Paralizzato dalla vita in giù l’afroamericano ferito da un agente alla schiena

AgenPress – Jacob Blake, afroamericano di 29 anni è stato colpito in strada a Kenosha, in Wisconsin da un agente. Secondo le ultime notizie Blake è ora paralizzato dalla vita in giù. Lo riferisce il padre del ragazzo al Chicago Sun-Times, sottolineando che suo figlio ha “otto buchi” sul corpo e i medici non sanno al momento se la paralisi sarà permanente. Il giovane sarebbe intervenuto per sedare un incidente domestico, ed è rimasto gravemente ferito e poi trasportato in aereo all’ospedale di Milwaukee in gravi condizioni.

Nel video, girato domenica scorsa da un passante, Jacob Blake viene ripetutamente colpito e ferito con colpi di arma da fuoco alla schiena dalla polizia, davanti ai suoi tre figli che erano in auto. La vicenda è simile a quanto accaduto dopo le proteste riguardanti la morte di George Floyd avvenuta il 25 maggio a Minneapolis, perchè dopo la diffusione del video in cui si vede Blake ferito in strada dalla polizia, per la seconda notte di seguito accese proteste hanno interessato Kenosha tranquilla città di 100 mila abitanti teatro dell’accaduto.

Gli scontri di stanotte sono scoppiati qualche ora dopo altre manifestazioni represse dagli agenti e nonostante il coprifuoco. Migliaia di persone si sono radunate intorno al tribunale poco dopo le 20 ora locale, e alcuni hanno iniziato a lanciare bottiglie d’acqua e fuochi d’artificio contro gli uomini dello sceriffo della contea. In risposta, gli agenti hanno lanciato gas lacrimogeni. “Vogliamo che gli agenti che gli hanno sparato siano licenziati, arrestati e processati” le urla della folla. Gli agenti per ora sono stati sospesi.