Dj morta. TAC sul corpo del piccolo Gioele prima dell’autopsia. Trovate piccole pietre

AgenPress– E’ in corso la TAC sul corpo del piccolo Gioele, prima dell’autopsia, e sono state trovate delle piccole pietre che potrebbero essere utili per stabilire il luogo e il momento della sua morte. In attesa dei primi risultati dell’esame medico legale, nell’ospedale Policlinico di Messina ci sono i familiari di Gioele: il padre Daniele Mondello, la zia Mariella e il nonno Letterio.

Il corpo della donna è stato trovato cinque giorni dopo, quello del piccolo il 18 agosto. La Tac, spiega Daniela Sapienza, medico legale della task force di esperti che parteciperà all’esame medico legale, servirà ad effettuare dei “rilievi antropometrici” per “correlare il soggetto all’età anagrafica, sesso, e quanto utile per fare i rilievi antropologici” e per poter consentire la possibile “identificazione” della piccola vittima. “Poi andremo a vedere se ci sono segni di lesività macroscopica e di determinare l’epoca della morte”.