L’opinione di Roberto Napoletano. Unica la fibra, unita l’Italia

Siamo di fronte a una scelta che vale quanto quella della nazionalizzazione elettrica, la quale consentì di fare gli investimenti per collegare Nord e Sud del Paese, ponendo le basi della grande siderurgia e della grande chimica che fecero dell’Italia prima un’economia industrializzata e poi una potenza economica mondiale.

La fibra non può essere in mani francesi, quelle di Tim del “pirata” Bolloré, che a loro volta si congiungono e fanno gli affarucci con gli americani

AgenPress. Potete sbattervi quanto volete, ma se non vi misurate con il problema dei problemi non ce la farete mai. Assistiamo a un dibattito politico- capitalistico vecchio in cui si discute di tutto meno che di quello che ha fatto precipitare le due Italie (Nord e Sud) in fondo alle classifiche, come gli unici due territori europei che non hanno raggiunto i livelli pre-crisi del 2007/2008 prima dell’arrivo del Covid.

Se non siamo capaci di capire perché siamo stati in assoluto i peggiori alla prova delle due grandi crisi internazionali (finanziaria e debiti sovrani), continuiamo a commettere errori gravi e rischiamo di condannare il Sud definitivamente al sottosviluppo e il Nord a un declino strutturale, sancendo insieme l’uscita dell’Italia dal novero dei Paesi industrializzati.

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravoce-dellitalia/gli-editoriali/economia/2020/08/25/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-unica-la-fibra-unita-litalia/