Scuola. Gasparri (FI). Conte, Azzolina e company sono un pericolo per l’Italia

AgenPress – È una vergogna arrivare alla vigilia dell’apertura delle scuole, dopo sei mesi, come se fossimo al primo giorno di emergenza. Siamo governati da autentici cialtroni che vanno cacciati subito”.

Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “La Azzolina va messa alla porta in men che non si dica ed è opportuno che se ne discuta il prima possibile al Senato. Ma Conte, che ha occultato prove, che ha compiuto chiarissimi reati che soltanto gente come Orano non considera tali, deve essere allontanato da Palazzo Chigi e nei suoi confronti devono essere prese drastiche decisioni di ordine penale. Conte, Azzolina e company sono un pericolo per l’Italia”.