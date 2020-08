Weekend di rientro, previsto traffico intenso e maltempo

AgenPress – In questo ultimo week end di agosto Viabilità Italia registra traffico già intenso dalla mattinata di oggi ed in aumento. Le giornate di oggi sabato 29 agosto, e domenica 30 agosto sono da bollino rosso.

Inoltre, lo scenario meteorologico elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile prevede per sabato 29 agosto tempo instabile su tutto il Settentrione e l’alta Toscana, mentre per Domenica 30 agosto previsto tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Tendenza al peggioramento nel corso della mattinata su Sardegna, Lazio, Umbria e sui settori occidentali di Marche e Abruzzo, e dalla sera su Molise e Campania settentrionale con precipitazioni da isolate a sparse.

Viabilità Italia consiglia, pertanto, di prestare attenzione al contenuto dei Pannelli a Messaggio Variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCCISS per iPhone, il canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. alla pagina 640.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148.