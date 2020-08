Massa Carrara. Tromba d’aria, cade un albero su una tenda: morte due sorelline di 3 e 14 anni

AgenPress – Due sorelline di 3 e 14 anni sono morte dopo che una tromba d’aria ha sradicato un albero, abbattutosi sulla tenda dove dormivano, in un campeggio vicino alla costa a Marina di Massa (Massa Carrara). La più piccola delle due è morta sul colpo, la seconda dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale in gravissime condizioni.

La 14enne è morta all’ospedale di Massa pe i gravi traumi causati dalla terribile caduta. Una terza sorella, di 19 anni, ha riportato lievi contusioni. Illesi invece i genitori. La famiglia, di origine marocchina e residente a Torino, aveva affittato un bungalow nel campeggio Verde Mare, in località Partaccia, frazione del Comune di Massa, usufruendo del bonus vacanze del governo. I genitori avevano montato una tenda accanto al bungalow, dove non riuscivano a stare tutti quanti. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso ma non è potuto intervenire per il forte vento.

“La tromba d’aria c’è stata, mi è passata sulla testa stamattina verso le 7, ha attraversato lo spazio del campeggio Verde Mare, ha colpito fatalmente soltanto quel campeggio, senza creare nessun altro danno agli altri campeggi vicini”, afferma Marco Lucetti, presidente di Ageparc Massa Carrara, l’associazione dei campeggi della zona. “Capisco che in questo momento ci sono tanti dubbi cui rispondere, sulla sicurezza delle nostre strutture, sulla condizione della vegetazione che ci circonda, la manutenzione degli alberi, le comunicazioni sull’allerta meteo, ma non è il momento”.

“C’è stato – ha aggiunto – un temporale di entità eccezionale e una tromba d’aria che si è abbattuta su un campeggio. Tutta l’associazione si stringe attorno alla famiglia, siamo profondamente addolorati per la morte di due bambine”.