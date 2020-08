Salvini: “Stanotte altri 450 arrivi a Lampedusa, mentre il Governo trascina in Tribunale me e la Sicilia”

AgenPress. Nella notte sbarcati in un colpo solo 450 immigrati clandestini a Lampedusa, in fuga dalla famosa “guerra di Tunisia”… Persino il sindaco (di sinistra) dice: basta angherie, il governo intervenga o chiudiamo tutta l’isola con sciopero generale.

La situazione è fuori controllo, la Sicilia è assediata, migliaia di immigrati si riverseranno nelle nostre strade e nelle nostre città a quarantena finita (per non parlare di quelli che fuggono), con un rischio sociale e sanitario altissimo.



Eppure, per Conte-Lamorgese-Pd-5Stelle-Renzi-Leu il pericolo sono i siciliani e gli altri italiani che si oppongono all’invasione.



Per me ci sarà il processo a Catania, il 3 ottobre, e contro il presidente Musumeci c’è stato il ricorso al Tar. Questo governo spalanca i porti e vuole arrestare chi dice NO, uno schifo.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Salvini.