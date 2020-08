AgenPress. Sbarchi continui, hotspot al collasso e la Sicilia invasa da immigrati clandestini. Ma per il ministro dell’Interno non esiste alcuna emergenza. Lamorgese, ma in che pianeta vivi?

E’ quanto dichiara, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in riferimento all’ultimo sbarco di 370 migranti avvenuto stanotte a Lampedusa.