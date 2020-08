Portas (Moderati): emergenza ancora viva, si faccia chiarezza sulle regole da seguire o i contagi non diminuiranno

AgenPress. “L’emergenza sembra non dare segnali di frenata, con il rientro dalle vacanze, molti italiani sono risultati positivi al Covid, questa è la dimostrazione che impedire a molte aziende di lavorare non blocca il contagio, servono più certezze sulle regole da seguire, mascherina e distanziamento, sono le prime cose da seguire, ma purtroppo non tutti le seguono, e i contagi risalgono, è tutto un grande caos, dalle misure di sicurezza alla scuola.Servono certezze, tutto il resto può attendere.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).