Prezzi: Istat, agosto -0,5%

AgenPress. Secondo i dati provvisori di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra un ribasso annuo dello 0,5%, mentre il carrello scende da +1,2% di luglio a +1,1%.

“Bene. Una buona notizia. Visto che la spesa delle famiglie residenti, stando ai dati di oggi, è precipitata dell’11,3% su base congiunturale e del 17,3% su base annua, la deflazione ne è l’inevitabile conseguenza. Anche se la causa è la grave crisi ed il fatto che il Covid abbia bruciato, secondo Confcommercio, 116 mld di consumi, gli effetti sono positivi, dato che la flessione dei prezzi è un’ancora di salvataggio per chi non arriva a fine mese e permette di contenere la caduta del potere d’acquisto delle famiglie determinata dalla riduzione del reddito disponibile. Insomma, non vanno confuse le ragioni della deflazione, negative, con le sue conseguenze, positive per i consumatori che vanno a fare la spesa” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, la deflazione consente una riduzione della spesa annua complessiva di 203 euro, con un ribasso di 211 euro per i trasporti e di 145 euro per l’abitazione, anche se il carrello della spesa a +1,1% incide ancora sugli acquisti di tutti i giorni, che segnano in rialzo di 110 euro, inferiore, però, a luglio quando la maggior spesa era pari a 117 euro su base annua” prosegue Dona.

“Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il risparmio è di 191 euro, anche se il rialzo per le compere quotidiane è di 100 euro (era 106 a luglio), per una famiglia media la flessione dei prezzi si traduce in una diminuzione del costo della vita di 159 euro, anche se 83 euro in più vanno spesi per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona. Nel mese precedente, comunque, erano 88 euro in più” conclude Dona.

Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Istat Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 72,43 97,33 87,55 1,3 Bevande alcoliche e tabacchi 11,06 12,97 13,77 2 Abbigliamento e calzature 8,25 14,41 10,81 0,6 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili -136,49 -144,96 -145,39 -3,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 10,56 12,03 12,48 0,8 Servizi sanitari e spese per la salute 8,52 9,40 9,39 0,6 Trasporti -134,97 -210,74 -183,55 -3,9 Comunicazioni -40,57 -53,94 -49,44 -5,7 Ricreazione, spettacoli e cultura -9,14 -14,45 -11,42 -0,6 Istruzione 2,28 6,34 3,43 1,2 Servizi ricettivi e di ristorazione 7,80 12,12 10,03 0,5 Altri beni e servizi 41,03 56,42 51,58 1,8 TOTALE RINCARO ANNUO (*) -159 -203 -191 -0,5 Rincaro CARRELLO DELLA SPESA 83 +110 +100 +1.1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat