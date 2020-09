AgenPress. Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che a bordo di mezzi pubblici del trasporto locale, dei treni regionali e degli scuolabus “è consentito, in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento non superiore all’80%, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti“.