Aggrediti in carcere due Poliziotti Penitenziari

AgenPress. Ancora due colleghi finiti in Ospedale, per mano di un detenuto italiano, andato in escandescenza per futili motivi (sembrerebbe pretendesse di recarsi in infermeria, senza attendere che si completassero le procedure organizzative affinché tale richiesta potesse essere autorizzata), in data di ieri, 02/09/2020.

I due Poliziotti Penitenziari, aggrediti presso una sezione detentiva aperta della Media Sicurezza, sarebbero stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del P.S. del nosocomio cittadino, ove sarebbero stati giudicati guaribili in 3 giorni, salvo complicazioni.

Il SiNAPPe, continua ad esprimere il proprio profondo sconcerto e la propria rabbia per il continuo verificarsi di tali episodi a danno del personale in divisa, che testimoniano come la situazione non sia più sotto controllo, per cause note a tutti, come sono risapute le possibili soluzioni che, almeno questa O.S., ha più volte proposto al Provveditore Regionale, senza aver mai avuto alcun riscontro fattivo e risolutivo.

Auspichiamo, quanto meno, che, a seguito di tale episodio, venga immediatamente trasmessa la richiesta di trasferimento del detenuto per motivi di sicurezza, ex art.42 O.P., alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, così come previsto dalla recente circolare del Capo del DAP che, nel delineare le “linee di intervento” ha disposto che a “fronte di episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio” puntuale dovrà essere “l’attuazione di direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza”.

Sarebbe, altresì, necessario un intervento della politica locale e nazionale volta a ripensare alla dotazione di strumenti atti a rispondere alle offese dei detenuti (ad esempio, i taser), per evitare il continuo ripetersi di aggressioni ed eventi critici di ogni genere.