Legge elettorale. Brescia (M5S), chiederemo il ritorno alle preferenze

AgenPress – “Nella discussione sulla legge elettorale il MoVimento 5 Stelle chiederà di ritornare alle preferenze”.

Lo ha detto Giuseppe Brescia, presidente Commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del MoVimento 5 Stelle.

“Il testo base a mia firma che voteremo martedì non affronta il tema” delle preferenze. “Era negli accordi di maggioranza rimettere ogni decisione al dibattito in commissione. Per noi devono essere i cittadini a scegliere chi mandare in Parlamento e non le segreterie di partito. L’abbiamo già detto nei primi incontri di maggioranza e torneremo a ripeterlo per arrivare a una legge elettorale che sia nell’interesse dei cittadini e non dei partiti”.