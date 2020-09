Messina: Italia dei Valori sostiene il NO al Referendum sul taglio dei Parlamentari

AgenPress. Al prossimo appuntamento referendario del 20 e 21 settembre, Italia dei Valori sosterrà convintamente il NO, spiega in una nota il Segretario Nazionale Ignazio Messina.

Da sempre IDV si batte per promuovere disegni di legge che eliminino qualunque tipo di “Casta”. La proposta sul taglio dei parlamentari risulta essere solo un fantastico slogan, ben confezionato per far credere al cittadino che ci sarà un vero risparmio senza ledere alla democrazia.

In realtà è documentato come non ci sia previsto nessun risparmio sostanziale e come, di contro, gran parte delle Regioni italiane non sarà equamente rappresentata. È necessario dare vita ad un norma che punisca realmente la “Casta” eliminandone privilegi e dimezzandone gli stipendi, come da sempre IdV propone, e non dando la possibilità ad un numero sempre più ristretto di individui di arricchirsi, giocando con la democrazia.

Spiega il Segretario Nazionale: ”è semplice effettuare tagli di teste, molto più complicato e coraggioso è tagliare i portafogli, per questo porteremo avanti un progetto di legge volto all’eliminazione dei privilegi ed al taglio degli stipendi, affinché la politica venga considerata un servizio e non un posto fisso, vedremo chi avrà coraggio e sosterrà la nostra proposta.”