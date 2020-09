AgenPress. “C’è modo e modo di evitare domande scomode, la violenza non è tra questi! Ma Grillo non è mai stato in grado di rispondere con educazione in tutta la sua vita, d’altronde da un comico cosa potevamo aspettarci.

Francesco Selvi, stava semplicemente facendo il suo lavoro e si ritrova con un ginocchio rotto e una prognosi di 5 giorni. Auguro a lui di tornare presto sul campo. Ha tutta la mia solidarietà.”

Lo dichiara l’On. Giacomo Portas (Leader dei Moderati – Indipendente Italia Viva).