Lamorgese. Ci sono imprenditori che si appoggiano alla mafia. Migranti, arrivano barchini

Agenpress – “Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali mafiosi”.

A dirlo la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, in un colloquio con la Stampa in cui affronta anche il tema migranti. Quelli che provengono dalla Tunisia “sono barchini autonomi. Una volta che sono partiti, non possono essere fermati”. Con l’esecutivo tunisino “avevamo chiesto un incontro a inizio luglio. C’è stato forse qualche ritardo da parte loro, ma sapevano che il governo stava per cadere, così come poi è accaduto”.

Lamorgese spiega che “il presidente della Tunisia è andato a Sfax a parlare con la gente. Adesso da Sfax non partono più. Ma siccome quella dei trafficanti è una forma di criminalità organizzata, sono rapidissimi a riorganizzarsi e stanno cambiando i porti di partenza”.