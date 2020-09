Willy è morto per “grave shock traumatico”. Testimone, “gli saltavano sul corpo a terra”

AgenPress – Una condizione di politraumi distribuiti tra torace, addome e collo che hanno causato un “grave shock traumatico” che ha indotto l’arresto cardiaco. Sono i risultati preliminari dell’autopsia svolta sul corpo di Willy Monteiro Duarte presso l’Istituto di medicina legale di Tor Vergata. L’esame è durato oltre tre ore. Per definire ulteriormente quale colpo è risultato fatale al 21enne occorreranno altri approfondimenti.

Un testimone oculare dice di avere “un vivido ricordo di un paio di loro, non ricordo però chi di preciso, che addirittura saltavano sopra il corpo di Willy in terra e già inerme”.

“Ho visto sopraggiungere ‘ a palla’ un’auto di grossa cilindrata. Sono scese 5 persone che si sono lanciate contro delle chiunque capitasse a tiro sferrando calci e pugni e poi si accanivano contro Willy’. Mentre era in terra hanno proseguito a sferrare calci e pugni contro Willy tanto che non si è riuscito più a rialzare”, continua ancora un testimone citato nell’ordinanza di 14 pagine che ha confermato gli arresti per i 4 accusati.

“Tra gli aggressori di Willy sono certo ci fossero i fratelli Bianchi e Pincarelli. Tra gli aggressori c’era una quarta persona che aveva il braccio ingessato e che è sceso con gli altri dal Suv”.