Scuola. De Micheli (PD). “Sui bus finestrini aperti anche d’inverno”

Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, durante la conferenza stampa sulla ripresa dell’anno scolastico, che ripartirà il prossimo 14 settembre (anche se alcune Regioni hanno deciso di rimandare l’inizio al 24 settembre), illustrando tutte le nuove misure anti Covid che riguardano il trasporto pubblico: “Le linee guide sul trasporto prevedono una parte sul trasporto programmato e dedicato, con lo scuolabus, organizzato da Comuni e Province, con la mascherina, con i finestrini il più possibili aperti, anche in inverno”, per garantire il ricambio d’aria. Il coefficiente di riempimento dei mezzi è stato fissato poi all’80% della capienza, con le disposizioni contenute nell’ultimo dpcm.

Per quanto riguarda gli scuolabus si prevede: “l’utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica escludendo solo i bambini sotto ai 6 anni, sistemi di sanificazione obbligatori una volta al giorno, finestrini aperti, distanziamento in salita e discesa, e dovranno essere dotati di segnaposto per garantire il riempimento massimo non superiore all’80% e questa regola potrà essere superata solo se il tempo di trasporto è inferiore ai 15 minuti”, ha spiegato ancora la ministra.