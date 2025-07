Olanda. Vietare i cellulari nelle scuole ha migliorato la concentrazione degli studenti

AgenPress. Uno studio condotto dal governo olandese ha dimostrato che il divieto di usare telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici nelle scuole olandesi ha migliorato la concentrazione degli studenti.

Tre quarti delle 317 scuole superiori intervistate hanno riferito che il divieto ha avuto un impatto positivo sulla concentrazione degli studenti. Inoltre, quasi due terzi hanno notato un miglioramento del clima sociale all’interno delle proprie scuole e un terzo ha osservato un miglioramento del rendimento scolastico degli studenti.

“Meno distrazioni, più attenzione alla lezione e studenti più socievoli. Non avere più i cellulari in classe ha conseguenze straordinariamente positive. È molto positivo che le scuole si stiano impegnando in questa direzione”, ha affermato la Vice Ministra per l’Istruzione Primaria e Secondaria Mariel Paul.

Il provvedimento è entrato in vigore nel gennaio 2024 e si applica anche alle scuole primarie.