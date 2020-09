Referendum. Fontana (Lombardia), “penso proprio di votare no”

AgenPress – “La nostra Costituzione è importante perché è equilibrata, ha una serie di pesi e contrappesi che fanno in modo che tutto stia in piedi. Io sono preoccupato quando si fanno delle modifiche costituzionali con degli strappi, perché si rischia poi di creare un vulnus in un’altra parte della Costituzione” ha motivato il governatore della Lega.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della sua visita a un istituto superiore di Milano in occasione del primo giorno di scuola.

“Penso proprio di votare no. Se l’unica proposta che viene avanzata in questo momento è quella di andare verso un proporzionale puro, non mi sembra la strada giusta. Credo che per cambiare la Costituzione lo si debba fare in maniera assolutamente seria”.