Regionali. Zingaretti, esito sarà molto migliore. E’ in gioco la qualità di vita degli italiani

Agenpress – “L’esito delle elezioni sarà molto migliore di quello che si sta discutendo in queste settimane. Dell’esito delle elezioni si discute il giorno dopo le elezioni, perché solo il giorno dopo si sa la situazione politica che si è determinata”.

Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, ospite a Rtl 102.5. E rispondendo a una domanda su un eventuale patto Pd-M5s per gestire il dopo elezioni, ha aggiunto: Tutta questa discussione su patti, rimpasti la trovo abbastanza surreale e l’appello invece che continuo a fare è buttiamoci nella campagna elettorale perché in gioco c’è la qualità della vita per milioni di persone, e facciamolo con passione e unità”.