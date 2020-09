RC auto: prezzi giù del 5,4% ma incide effetto Covid

CODACONS: PREZZI SCENDONO PER EFFETTO DEL LOCKDOWN, MA NESSUN BENEFICIO PER ASSICURATI CHE HANNO SUBITO DANNO PER 3,9 MILIARDI DI EURO

AgenPress. Il prezzo effettivo medio dell’Rc auto nel secondo trimestre del 2020 è sceso del 5,4% su base annua solo per effetto del lockdown, che ha abbattuto il numero di contratti stipulati, calati del -8,6% ad aprile e ha imposto il blocco della circolazione stradale nel nostro paese.

Lo afferma il Codacons, commentando i dati del Bollettino statistico dell’Ivass.

“Purtroppo per gli assicurati italiani il bicchiere sul fronte dell’Rc auto è ancora “mezzo vuoto” – spiega il presidente Carlo Rienzi – Se infatti da un lato le tariffe sono calate nel secondo trimestre del 2020, dall’altro gli automobilisti devono ancora vedersi restituire 3,9 miliardi di euro di premi pagati durante il lockdown nonostante le auto non potessero circolare”.