Amministrative Adinolfi (PDF), “Siamo contraltare a Renzi-Calenda-Bonino”

AgenPress. Mario Adinolfi sottolinea i risultati del suo Popolo della Famiglia (PdF) alle Amministrative, in particolare in relazione alla triade Renzi-Bonino-Calenda: “In Veneto i renziani di Italia Viva si fermano allo 0,6% in Regione e al 3% senza seggi in Comune a Venezia.

Il Popolo della Famiglia vince a Venezia con Brugnaro e il pidieffino Paolino D’Anna è il più votato. PdF batte Renzi uno a zero. Il nord non va bene, è troppo leghista? Andiamo al sud dove Italia Viva sembra essere soddisfatta con il suo 7% con De Luca.

A Ercolano il Popolo della Famiglia va in doppia cifra al 12% e elegge due consiglieri comunali. Ora possiamo tornare al Nord? A Mestre viene dato per eletto il nostro dirigente regionale veneto Massimiliano Zannini e ci attendiamo nuove belle notizie dai pidieffini candidati in altre municipalità veneziane.

A Roiate in provincia di Roma il PdF sbaraglia le altre liste e sarà con il 9,15% e tre consiglieri comunali l’unica forza di opposizione al sindaco. A Stresa il nostro Giuseppe De Giovannini è il sesto tra i consiglieri comunali eletti.

A Macerata prendiamo l’1% nella coalizione vincente al primo turno con il 52%, a Faenza l’1,3% nella coalizione perdente, a Senigallia siamo al 3,5% decisivi per il ballottaggio e nelle Marche la nostra intesa con i Civici frutta un consigliere regionale eletto. A Saronno siamo al 3% in un’operazione politica che aveva come contraltare proprio quella dell’unificazione di Italia Viva, Calenda e Bonino, anche loro al 3% ma in tre.

In sintesi da oggi il Popolo della Famiglia, che non ha deputati e ministri come Renzi, né l’appeal televisivo di Calenda e Renzi, chiede di avere almeno pari attenzione mediatica visto che a mani nude ottiene risultati migliori sui territori in tutta Italia, con amministratori locali eletti ovunque che si fanno valere per il rigore che nasce da quell’ispirazione cristiana che vogliamo tornare a far vivere in politica.

Ne eleggiamo più noi di loro. Renzi, Calenda e Bonino sono centristi senza valori, centristi per mero posizionamento geometrico. Il Popolo della Famiglia viene riconosciuto come un’area valoriale organizzata e la nostra crescita merita almeno di essere indagata”.