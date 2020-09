Il M5S fuori dal Consiglio Regionale Marche e Veneto: Mecorelli: “è colpa nostra”

AgenPress – Gian Mario Mercorelli, candidato presidente della Regione Marche di M5s, resta fuori dal Consiglio regionale. Mercorelli, anche candidato nella circoscrizione di Macerata ha visto scattare due seggi, uno a Pesaro Urbino e uno ad Ancona, ma non il suo.”Ora basta – dice in una nota – bisogna ripartire dai territori” e propone “tre passi per ricominciare: struttura territoriale, attivisti coinvolti” e una “mozione agli Stati Generali Nazionali con una proposta chiara e dirompente”. Secondo Mercorelli, il Movimento 5 Stelle “funziona quando interpreta la volontà dei cittadini e la trasforma in legge o riforma”. Il referendum “anche nelle Marche ha fatto registrare percentuali di consenso e affluenza notevoli. Purtroppo è mancato l’effetto traino sulle regionali. I cittadini – insiste Mercorelli – non hanno attribuito al M5s regionale la forza necessaria per incidere veramente nella politica marchigiana. E’ colpa nostra, non loro. Per questo adesso dobbiamo ricominciare”.

Fuori anche dal Consiglio regionale del Veneto, non avendo superato lo sbarramento di coalizione al 5% né quello di lista al 3%.