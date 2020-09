Sen. Modena (FI): Governo Conte, basta con la “fiducia”, cosi si viola e tradisce la democrazia

AgenPress. “Il Gover no va avanti a fiducia. I cittadini che seguono devono sapere cosa significa: che gli emendamenti e gli ordini del giorno non saranno discussi e votati – così la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena– si vota un testo fatto dal Governo, motivo per cui i testi di legge non raccolgono le istanza che vengono dal basso .

La fiducia sulla proroga dello stato di emergenza è una capriola di un Governo fumandolo che fa finta di confrontarsi e in realtà non lo fa.

Noi siamo aperti alle proposte delle opposizioni dice Conte.

Pinocchio! Dove si confronta? Allo specchio? Venendo in aula a dare la sua interpretazione giuridica della emergenza?

E poi tanti saluti metto la fiducia?

Noi la fiducia non la possiamo votare – conclude Modena – e quindi è una porta in faccia”.