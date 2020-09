Cossiga. Capone (UGL): “Fedele servitore dello Stato attento al problema della disoccupazione nel Sud Italia”

AgenPress. “In occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Francesco Cossiga desidero commemorare la straordinaria testimonianza di un servitore dello Stato che si spese per salvaguardare e difendere le istituzioni repubblicane in una stagione funestata dal terrorismo. Quindi mi unisco e condivido le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che si è soffermato sulla fedeltà e l’alto senso del dovere dimostrato lungo il suo percorso politico.

Mi preme sottolineare, inoltre, la particolare attenzione che Cossiga rivolse al problema della diseguaglianza e della disoccupazione e i continui appelli diretti alle forze politiche per rilanciare lo sviluppo delle aree meridionali, nella convinzione che soltanto in tal modo sarebbe stato possibile attuare in modo effettivo il principio dell’unità nazionale. Un esempio virtuoso di una buona politica che mi auguro possa ispirare gli attuali governanti”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione della visita del Presidente Mattarella in Sardegna per il decimo anniversario dalla scomparsa di Francesco Cossiga.