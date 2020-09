Cassa integrazione negata, Daniela Santanchè (FDI): “Solo promesse e rinvii da parte del Governo, intanto le famiglie sono in difficoltà”

AgenPress. “È una vergogna che, dopo sei mesi dall’inizio dell’emergenza, ci siano 500 mila lavoratori che non ricevano la cassa integrazione. Centinaia di migliaia di famiglie in difficoltà e il Governo non prende alcun provvedimento.

Solo promesse e rinvii e null’altro. L’artigianato e il turismo, tra i settori più colpiti, sono in ginocchio con imprese che hanno chiuso e lavoratori costretti a rimanere a casa, con affitti e bollette da pagare. Anziché litigare sulla legge elettorale, pensassero al bene degli italiani”.

Lo dichiara in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Daniela Santanchè.