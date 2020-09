AgenPress. “Anche la Cisl oggi è in piazza insieme a studenti, insegnanti e famiglie per una scuola più sicura, più investimenti, copertura degli organici per garantire a tutti il diritto allo studio. Il Governo non sottovaluti la protesta. Il futuro del nostro paese dipende dalla scuola”.

Lo scrive su twitter la Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan.