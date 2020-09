Tridico: “L’aumento non l’ho deciso io e non è retroattivo. Non mi dimetto”

AgenPress. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico in merito all’aumento di stipendio afferma:

“Mi ha sorpreso il modo in cui è stata trattata la vicenda che, soprattutto in Rete ha scatenato centinaia di commenti sfociati anche in minacce e insulti alla mia persona. Ribadisco che non mi è stato riconosciuto un arretrato di 100mila euro e che l’aumento non l’ho deciso io“.

“Ci sono molte inesattezze sui giornali. Mi pare che sia soltanto un attacco politico per colpire il governo. Non mi dimetto”