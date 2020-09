Madrid. Gorilla ferisce gravemente una guardiana. Braccia rotte, ferite al petto e alla testa

AgenPress – Un gorilla di 200 chili ha attaccato una dipendente dello zoo di Madrid che gli stava dando da mangiare, spezzandole entrambe le braccia e ferendola gravemente alla testa.

La donna, di 46 anni , che lavora allo zoo da 19 anni era entrata nella gabbia di Malabo, un grande maschio di 29 anni, che è riuscito a sfondare tre porte per raggiungere le strutture interne dello zoo mentre il guardiano dello zoo continuava con la solita routine della colazione.

“Le ragioni per cui l’animale è stato in grado di accedere all’area sono oggetto di indagine interna. Tuttavia, l’indagine giudiziaria determinerà i dettagli esatti.

‘Va notato che questa zona interna è per la guida, senza uscita per l’area pubblica e in questo senso è stato rapidamente attivato il protocollo di emergenza, avvisando la squadra di emergenza di Samur e la polizia municipale.

Il guardiano dello zoo è stato stabilizzato dai paramedici sulla scena prima di essere portato d’urgenza all’ospedale clinico di Madrid in gravi condizioni. La Polizia Municipale di Madrid ha ripreso le indagini in quanto classificate come infortuni sul lavoro.

Una dichiarazione appena rilasciata dallo zoo diceva: “Dato l’evento accaduto questa mattina con un guardiano di gorilla dello zoo di Madrid, condividiamo la nostra nota ufficiale e i nostri auguri per una pronta guarigione per questo lavoratore.

“Personale dello zoo ha provveduto ad allontanare l’animale e ad anestetizzarlo con un dardo calmante. Trasportato nel suo dormitorio, si è tranquillizzato”. Malabo – ha precisato lo zoo – è stato cresciuto a contatto di umani fin dalla sua nascita e normalmente i gorilla mantengono un comportamento “di vicinanza e protezione” nei confronti del personale addetto alle sue cure.

In questo momento, la badante ha una prognosi riservata e la prima cosa è augurarle una pronta guarigione.