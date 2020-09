Assolto Nicola Cosentino ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi

AgenPress. E’ stato assolto l’ex sottosegretario all’Economia del governo Berlusconi Nicola Cosentino.

All’esponente di Forza Italia erano stati inflitti 5 anni e mezzo di reclusione in relazione al finanziamento da 5 milioni di euro per la costruzione – mai avvenuta – del centro commerciale ‘Il Principe’, che, secondo l’accusa, sarebbe stato voluto dal clan dei Casalesi.

L’inchiesta del 2011 aveva portato all’arresto di oltre 50 persone e alla condanna in primo grado di una ventina di soggetti tra cui Nicola Cosentino. Oggi tutti assolti in secondo grado.

Stefano Montone, avvocato di Nicola Cosentino, dichiara: “Cosentino ha seguito l’ultima udienza in aula: alla lettura della sentenza, racconta l’avvocato ci siamo abbracciati. Ora deve metabolizzare il tutto, non dimentichiamo che per questo processo ha scontato 3 anni di carcere“.