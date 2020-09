Vicenda Open. Renzi: “Io non ho intenzione di arrendermi e continuo a lottare”

Perché non ne parla nessuno, da nessuna parte. La notizia della perquisizione ha aperto TG, giornali e Talk Show. Il fatto che quella perquisizione fosse illegittima è finito – forse – in qualche trafiletto.

Capite che qui il problema non è tanto un magistrato che sbaglia ma un circo mediatico che colpevolizza le persone, esasperando la notizia quando fa male all’immagine e nascondendola quando emerge finalmente la verità. Non si tratta di vittimismo, ma di lotta per la verità. Io non ho intenzione di arrendermi e continuo a lottare.

E’ quanto dichiara, in una nota, Matteo Renzi.