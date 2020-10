Genzano di Roma. Comizio di chiusura del candidato Sindaco Carlo Zoccolotti

AgenPress. Domani venerdì 2 ottobre alle ore 17.00 Carlo Zoccolotti sarà in Piazza Tommaso Frasconi per il comizio di chiusura della campagna elettorale per la candidatura a sindaco di Genzano di Roma.

Sarà la conclusione di un percorso lungo ed entusiasmante, che nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, ha visto oltre 200 incontri e un impegno straordinario da parte di tanti ragazzi e ragazze che si sono mobilitati per sostenere la sua candidatura.

Oltre a tutta la coalizione – che negli ultimi giorni – ha incrementato le sue fila e che Zoccolotti ha più volte ringraziato per la dedizione e l’unità dimostrata durante questi 10 mesi.

Al comizio conclusivo saranno presenti diversi ospiti: a sostegno del candidato sindaco Carlo Zoccolotti parteciperanno, alla chiusura della campagna elettorale, il neo-sindaco di Albano Laziale Massimiliano Borelli e Pierluigi Sanna, riconfermato primo cittadino di Colleferro.

Dopo l’incoraggiante risultato del primo turno, l’appello di Zoccolotti alla cittadinanza è chiaro: recarsi alle urne per chiudere la partita e affidare il Comune di Genzano all’amministrazione di centro-sinistra.