Covid. Pompeo negativo. Gli auguri di Oms a Trump. Cina, “paga il prezzo perché ha minimizzato”

AgenPress – Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo, appena ripartito da Roma, è risultato negativo al test sul Coronavirus. “Come di routine da mesi, il vicepresidente Pence è stato testato per il coronavirus ogni giorno. Questa mattina il vicepresidente Pence e la Second Lady sono testati negativi per il Covid-19. Il vicepresidente resta in buona salute”, afferma lo staff di Trump.

Anche il segretario generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, in un tweet ha augurato a Trump e alla First Lady Melania una “piena e pronta guarigione”. In maggio Trump definì Tedros un “burattino della Cina” e l’Oms un’organizzazione “sino-centrica, per dire il minimo”, accusando l’agenzia dell’Onu di aver minimizzato o addirittura coperto i dati reali sulla diffusione del virus.

E proprio per la Cina Donald Trump e Melania “pagano il prezzo per il suo azzardo nel minimizzare” il pericolo di contagio del coronavirus, secondo un editoriale pubblicato dal giornale cinese Global Times, citato da Bbc, sulla positività della coppia presidenziale Usa. Secondo il commento del direttore del giornale, Hu Xijin, “la notizia mostra la gravità della situazione della pandemia negli Usa e avrà un impatto negativo sull’immagine di Trump e degli Stati Uniti e potrebbe avere anche un effetto negativo sulla sua rielezione”. Hu, scrive Bbc, ha twittato queste frasi, estratte dal suo articolo, benché Twitter in Cina sia vietato.