Gregoretti. Bongiorno, procedura come prevista nel contratto di governo e con il M5S

AgenPress – “Abbiamo sottolineato che la procedura seguita per il caso Gregoretti non era iniziativa estemporanea di Salvini che voleva sequestrare le persone ma la scelta di attendere, prima di far sbarcare i migranti, nell’ambito di una procedura così come prevista nel contratto di governo e dal Consiglio europeo del 2018”.

Così Giulia Bongiorno nel ruolo di avvocato di Matteo Salvini, il leader della Lega oggi al tribunale di Catania per l’udienza preliminare sul caso Gregoretti.

“Noi abbiamo chiesto solo di sentire il ministro Lamorgese. Non abbiamo chiesto di sentire gli altri”, ha detto ancora dopo la decisione del gup di Catania che ha disposto un’ ulteriore attività istruttoria che prevede, tra l’altro, l’audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese, Di Maio e degli ex ministri Trenta e Toninelli.

“Io volevo chiedere di sentire anche gli altri esponenti di governo ma Matteo Salvini ha detto che non era corretto farlo e non l’ha voluto fare. E’ stato contrario”.